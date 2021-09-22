Çip bekleme sürelerinde yeni rekor!

Otomotiv ve elektronik sektöründe sorunlar yaratan çip krizi derinleşiyor

Çip bulmakta sıkıntı çeken firmaların siparişlerinin karşılanması için geçen zaman Ağustos ayında 21 haftaya çıktı. Bu durum, otomobil üretiminde sorunlar yaratan ve elektronik sektöründe büyümeyi geri çeken bu kıtlığın kötüleşmekte olduğunu gösteriyor.

Yarı iletkenin sipariş edilmesi ve bu ürünün teslim alınması arasındaki zaman farkını işaret eden çip teslim süresi, Susquehanna Financial Group. tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ağustos ayında önceki aya göre 6 gün artarak yaklaşık 21 haftaya çıktı. Bu ayrıca şirketin verileri takip etmeye başladığı 2017 yılından bu yana en uzun arayı işaret ediyor.

Susquehanna analisti Chris Rolland, araştırma notunda, analog ve Broadcom Inc. için çip teslim süreleri kötüleşirken, güç yönetim çipleri ve optoelektronik parçalar için olumlu işaretler olduğunu kaydetti.

Yarı iletken darlığı özellikle otomobil üreticileri için Kovid-19 pandemisinden toparlanma konusunda sorunlara yol açtı. Küresel danışmanlık şirketi AlixPartners, küresel otomotiv sektörünün bu sorun dolayısıyla satışlardaki kaybının yaklaşık 110 milyar dolar olduğunu hesapladı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.