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TIMETURK / DÜNYA / İngiltere’de enflasyon alarmı

İngiltere’de enflasyon alarmı

İngiltere’de enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

1 Saat Önce
2021-09-22 15:46:12
İngiltere’de enflasyon alarmı

Ülkede beklentileri aşarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşen enflasyonda, gıda, akaryakıt ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış etkili oldu.   İngiltere'de ağustos ayında enflasyon yüzde 3,2 seviyesine yükseldi.  

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2021 yılı ağustos ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.  Buna göre, ülkede ağustos ayında yıllık enflasyon beklentileri aşarak yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşti.  

Beklenti, ağustos ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,9 artması yönündeydi.

  Son verilerle birlikte, İngiltere'de 2012 yılı mart ayından bu yana enflasyondaki en hızlı yükseliş kaydedilmiş oldu.  Ülkede enflasyon temmuz ayında ise yüzde 2 seviyesinde artış göstermişti.  ONS'nin açıklamasında, ağustos ayında gıda, akaryakıt ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyonun beklentinin üzerinde yükselmesine neden olduğu belirtildi.  

Açıklamada, bununla birlikte ağustos ayında görülen sert yükselişin “geçici” olduğu değerlendirmesine yer verildi.   ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, geçen yıl ağustos ayında İngiliz hükümetinin restoranlara destekte bulunduğunu ve tüketicilerin hesaplarının yüzde 50'sine kadarını ödediğini hatırlattı. Ağustos ayında bu desteğin verilmediğini kaydeden Athow, tam açılmayla birlikte restoran ve kafelerdeki fiyatların arttığını belirtti.  İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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