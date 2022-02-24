Türkiye boğazları kapatabilir mi? Montrö Sözleşmesi'ne göre savaşta boğazlar kapatılacak mı?

Türkiye boğazları kapatabilir mi? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın askeri işgali başlatması halinde Türkiye hükümetinden İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus savaş gemilerine kapatmasını isteyeceklerini söyledi. Peki ama Montrö Sözleşmesi'ne göre savaşta boğazlar kapatılacak mı? İşte boğazlar kapatılır mı sorusunun yanıtı...

Son yapılan açıklamaya göre; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın askeri işgali başlatması sonrasında çıkacak olan muhtemel savaş için, Türkiye hükümetinden İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus savaş gemilerine kapatmasını isteyeceklerini söyledi. Peki ama Montrö Sözleşmesi'ne göre savaşta boğazlar kapatılacak mı?

Türkiye boğazları kapatabilir mi?

Canlı yayında açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar; Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması halinde Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus gemilerine kapatmasını isteyeceklerini söyledi. Bodnar, Karadeniz'de sınırları yakınında konuşlu bulunan Rus savaş gemilerini tehdit olarak gördüklerini de belirtti.

Reuters'in haberlerine göre; Şubat ayı başlarında 6 Rus savaş gemisi ve bir Rus denizaltısı "askeri tatbikat amacıyla" Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinden Karadeniz'e geçiş yapmıştı.

Ülkemiz tarafından henüz bir açıklama gelmedi fakat Türkiye duruma göre boğazları kapatabilir ya da açabilir.

Montrö Sözleşmesi'ne göre savaşta boğazlar kapatılacak mı?

1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol Türkiye'ye ait. Sözleşme Ankara'ya savaş gemilerinin geçişini düzenleme ve savaş halinde ya da tehdit durumunda yabancı savaş gemilerine Boğazlar'ı kapatma yetkisi veriyor.

Ay başında Rus savaş gemilerinin ve Rus denizaltının giriş yapmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Fakat henüz Türkiye konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Yapılacak açıklamaya bağımlı kalmaksızın yorumlamak gerekirse, Türkiye boğazları açabilir ya da kapatabilir. Hakimiyet Türkiye'nin elindedir.

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