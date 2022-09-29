O Kız 2. bölüm full izle | YouTube O Kız 2. bölüm full bölüm izle

O Kız 2. bölüm full izle | Erkan Petekkaya'nın oyunculuğu nedeniyle çok konuşulan O Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 2.bölümü çok sevildi. Peki son bölümde neler oldu? YouTube O Kız 2. bölüm full bölüm izle!

O Kız 2. bölüm full izle | Erkan Petekkaya'nın oyunculuğu nedeniyle çok konuşulan O Kız dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 2.bölümü çok sevildi. Peki son bölümde neler oldu? YouTube O Kız 2. bölüm full bölüm izle!

O Kız 2. bölüm full izle

Yeni bölümüyle ekrana gelen O Kız dizisinin 2. bölümünü full izlemek için TIKLAYINIZ...

O Kız dizisi 2. bölüm konusu

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir. Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir.

Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…