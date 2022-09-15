O Kız dizisi Sezin Akbaşoğulları kimdir? O Kız dizisi Sitare karakteri kim? O Kız oyuncu kadrosu

O Kız dizisi Sezin Akbaşoğulları kimdir? Oyunculuğuyla göz dolduran Sezin Akbaş'ın son dizisi merak ediliyor. Diziyi, karakteri ve Sezin Akbaşoğulları'nı araştıranlar için tüm detayları derledik. Peki O Kız dizisi Sitare karakteri kim? Sezin Akbaşoğulları'nın canlandırdığı karakter kim? O Kız oyuncu kadrosu ve merak edilenler!

Oyunculuğuyla göz dolduran Sezin Akbaş'ın son dizisi merak ediliyor. Diziyi, karakteri ve Sezin Akbaşoğulları'nı araştıranlar için tüm detayları derledik. Peki O Kız dizisi Sitare karakteri kim? Sezin Akbaşoğulları'nın canlandırdığı karakter kim? O Kız oyuncu kadrosu ve merak edilenler!

O Kız dizisi Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981 İzmir doğumlu oyuncudur. Oyunculuğa lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakaladı.

Yönetmenliğini Selim Demirdelen'in yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nergis Öztürk ile paylaştı.

O Kız dizisi Sitare karakteri kim?

O Kız dizisinde Sezin Akbaş'ın canlandırdığı Sitare karakteri;

40'lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi. Işığıyla aydınlattığı kişi ise, patroniçeliğinin ilk ‘projesi' ve aynı zamanda yasak aşkı olan Ozan. Sitare'nin Ozan'a duyduğu tutku, bir heykeltıraşın eserine bakarken duyduğu tutkuyla aynı. Bencil ve kendine dönük bir tutku… Aşık mı? Sitare'nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi. O, kendi elleriyle yoktan var ettiği ‘eserine' sahip olmaya aşık. Ozan adeta bir meta Sitare için. Onun gurur tablosu.

O Kız dizisi oyuncu kadrosu

O Kız dizisi birçok ünlü oyuncunun yanı sıra yeni oyuncularla da dikkat çekiyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri aşağıdaki gibi olacak.

- Erkan Petekkaya(Kadir),

- Sezin Akbaşoğulları (Sitare),

- Cengiz Orhonlu(Ozan),

- Dilin Döğer (Zeynep),

- Macit Koper (İsmail),

- Asiye Dinçsoy (Türkan),

- Orhan Kılıç (Fevzi),

- Ayten Uncuoğlu (Fatma),

- Münire Apaydın (Nimet),

- Ilgın Çakır (Mine),

- Melih Selçuk (Salih),

- Ece Efe(İpek),

- Göktuğ Yıldırım (Mustafa),

- Cem Kurtoğlu (Arkın),

- Deniz Bakacak (Seda),

- Mustafa Konak (Yusuf),

- Nehir Gökdemir (Esma),

- Zeynep Sönmez (Seher)

karakterinde rol alıyor. .