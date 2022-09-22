O Kız Zeynep kimdir? O Kız Zeynep (Dilin Döğer) karakteri | Dilin Döğer hayatı

O Kız Zeynep kimdir? O Kız dizisi Zeynep (Dilin Döğer) karakteri merak ediliyor. Zeynep'i dizide Dilin Döğer canlandırıyor. İşte Dilin Döğer hayatı ve Zeynep karakteri.

O Kız Zeynep kimdir? O Kız dizisi Zeynep (Dilin Döğer) karakteri merak ediliyor. Zeynep'i dizide Dilin Döğer canlandırıyor. İşte Dilin Döğer hayatı ve Zeynep karakteri.

O Kız Zeynep karakteri

20'li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan ‘babasının annesi'. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep'in hayatının gerçeği. Tuhaf bir şey babanın annesi olmak. Fedakârlık başka seçeneğin yoksa da fedakarlık mıdır.. bunu bilmiyor işte. sorgulamıyor da. Kalbi, bunu sorgulamayacak kadar büyük ve sadece babası için değil, bütün ailesi için atıyor. Bir de… haftada bir gün halası yerine, ev işlerini yapmaya gittiği Ozan için atıyor kalbi.

Dilin Döğer hayatı

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Mersin'de tamamladı. Sonrasında ailesi ile Ankara'ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğun yanında ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı. TV oyunculuğuna 2021 yılında, ‘Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı ‘Afife' karakteriyleadım attı. .