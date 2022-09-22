O Kız ilk bölüm izle | Kanal D O Kız 1.bölüm full izle | O Kız oyuncuları ve konusu

O Kız ilk bölüm izle | Erkan Petekkaya'nın oyunculuğu sayesinde büyük ilgi gören O Kız dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin 1.bölümü çok sevildi. Peki ama dizide hangi oyuncular var, dizinin konusu ne? Kanal D O Kız 1.bölüm full izle, O Kız dizisi oyuncuları ve konusu!

Erkan Petekkaya'nın oyunculuğu sayesinde büyük ilgi gören O Kız dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin 1.bölümü çok sevildi. Peki ama dizide hangi oyuncular var, dizinin konusu ne? Kanal D O Kız 1.bölüm full izle, O Kız dizisi oyuncuları ve konusu!

O Kız ilk bölüm izle

Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan O Kız dizisinin 1.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

O Kız oyuncuları ve konusu

Kendi halinde bir genç kız olan Zeynep, zeka geriliğine sahip babası ve yaşlı dedesiyle birlikte yaşadığı hayat hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitledi. Zeynep'in en büyük hayali, enişte baskısı altında, sığıntı gibi hissettikleri evden kurtulmalarını sağlayacak kadar para kazanmaktır. Zeynep'in hayatı bu mütevazi hayaline kavuşamadan kökünden değişir. Her şey, halasına yardım etmek için takipçisi olduğu ünlü bir internet fenomeninin evine temizliğe gitmesiyle başlar.

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