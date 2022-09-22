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O Kız ilk bölüm izle | Kanal D O Kız 1.bölüm full izle | O Kız oyuncuları ve konusu

O Kız ilk bölüm izle | Erkan Petekkaya'nın oyunculuğu sayesinde büyük ilgi gören O Kız dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin 1.bölümü çok sevildi. Peki ama dizide hangi oyuncular var, dizinin konusu ne? Kanal D O Kız 1.bölüm full izle, O Kız dizisi oyuncuları ve konusu!

3 Saat Önce
2022-09-22 10:11:56
O Kız ilk bölüm izle | Kanal D O Kız 1.bölüm full izle | O Kız oyuncuları ve konusu

Erkan Petekkaya'nın oyunculuğu sayesinde büyük ilgi gören O Kız dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin 1.bölümü çok sevildi. Peki ama dizide hangi oyuncular var, dizinin konusu ne? Kanal D O Kız 1.bölüm full izle, O Kız dizisi oyuncuları ve konusu!

O Kız ilk bölüm izle

Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanan O Kız dizisinin 1.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

O Kız oyuncuları ve konusu

Kendi halinde bir genç kız olan Zeynep, zeka geriliğine sahip babası ve yaşlı dedesiyle birlikte yaşadığı hayat hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitledi. Zeynep'in en büyük hayali, enişte baskısı altında, sığıntı gibi hissettikleri evden kurtulmalarını sağlayacak kadar para kazanmaktır. Zeynep'in hayatı bu mütevazi hayaline kavuşamadan kökünden değişir. Her şey, halasına yardım etmek için takipçisi olduğu ünlü bir internet fenomeninin evine temizliğe gitmesiyle başlar.

Oyuncular

  • Erkan Petekkaya - Kadir
  • Sezin Akbaşoğulları - Sitare
  • Cengiz Orhonlu - Ozan
  • Dilin Döğer - Zeynep
  • Ahmet Mekin - İsmail
  • Asiye Dinçsoy - Türkan
  • Orhan Kılıç - Fevzi
  • Ayten Uncuoğlu - Fatma
  • Münire Apaydın - Nimet
  • Ilgın Çakır - Mine
  • Melih Selçuk - Salih
  • Ece Efe - İpek
  • Göktuğ Yıldırım - Mustafa
  • Cem Kurtoğlu - Arkın
  • Deniz Bakacak - Seda
  • Mustafa Konak - Yusuf
  • Nehir Gökdemir - Esma
  • Zeynep Sönmez - Seher
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