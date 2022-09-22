O Kız Kadir'in hastalığı ne? O Kız Kadir ne hastası? Erkan Petekkaya ve Kadir karakteri kimdir?

O Kız Kadir'in hastalığı ne, O Kız Kadir ne hastası? Erkan Petekkaya'nın O Kız dizisinde canlandırmış olduğu Kadir karakterinin hastalığı merak ediliyordu. Peki O Kız'ın Kadir'i ne hastası? Kadir doğumda mı hastalanmış? Doğumda kordon dolanması, zihinsel gerilik yapar mı? Erkan Petekkaya ve Kadir karakteri kimdir? İşte detaylar!

O Kız Kadir'in hastalığı ne, O Kız Kadir ne hastası? Erkan Petekkaya'nın O Kız dizisinde canlandırmış olduğu Kadir karakterinin hastalığı merak ediliyordu. Peki O Kız'ın Kadir'i ne hastası? Kadir doğumda mı hastalanmış? Doğumda kordon dolanması, zihinsel gerilik yapar mı? Erkan Petekkaya ve Kadir karakteri kimdir? İşte detaylar!

O Kız Kadir'in hastalığı ne?

Erkan Petekkaya O Kız dizisinde doğuştan rahatsız olan Kadir'i canlandırıyor. Dizide Kadir'in 20'li yaşlarda bir de kızı var. Petekkaya dizideki rahatsızlığından ötürü 5 yaşındaki bir çocuk gibi davranan Kadir karakterini fazlasıyla benimsemiş. Diziyi izleyenler, Petekkaya'nın oyunculuğunu çok beğeniyor.

O Kız Kadir ne hastası?

Kadir tıpkı küçük bir çocuk gibi davranışlar sergiliyor doğarken boynuna göbek kordonu dolandığı için beyninde kalıcı hasar neden oluşan Kadir 45'li yaşlarında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuk gibi davranmaktadır.

Bebeğin boynuna kordon dolanması

Annenin karnında bebeğin boynuna kordon dolanması, sık rastlanan durumlar arasında yer alır. Bebeğin sıvı ile dolu ve kaygan bir kese içerisinde bulunması nedeniyle kordon kolaylıkla hareket eder.

Burada sorun oluşturabilecek nokta doğum esnasında doğum kanalına giren bebeğin boynuna kordon dolanması olabilir. Tek veya çift kez kordon dolanması sık olmadığı ve bebeğe oksijen gittiği sürece tehlikeli değildir.

Fakat tabii beraberinde bazı hastalıkları getirdiği de görülmüştür. Bebeğin nefessiz kalması, beynine oksijen gitmemesi, koluna-bacağına dolanması ve kan akışı durdurması gibi dolanmalarda farklı rahatsızlıklar meydana gelebilmektedir. Bu gibi rahatsızlıkların olması, şu anki teknoloji ile durumu yüzde 30'a düşmüştür.

O Kız Kadir karakteri

Kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam Kadir. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş. Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onların ki.. içinde bir babanın olmadığı.

Erkan Petekkaya kimdir?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 Elazığ doğumlu oyuncudur. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir.

Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almıştır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etmiştir. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir.

Erkan Petekkaya'nın rol aldığı diziler

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin, Taştan Kalp, Serseri, Köpek, Beyaz Gelincik, Sessiz Fırtına, Son Bahar, HAnımeli Sokağı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Dila Hanım, Benim Hala Umudum Var, Paramparça, Kayıt Dışı, Vurgun, Gel Dese Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Sana Söz gibi dizlerde rol almıştır.

Erkan Petekkaya'nın rol aldığı tiyatro oyunları