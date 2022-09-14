O Kız dizisi konusu ve oyuncuları | O Kız dizisi oyuncu kadrosu ve karakterler | O Kız dizisi ne anlatıyor?

O Kız dizisi konusu ve oyuncuları | Fragmanlarıyla ilgi odağı olan O Kız dizisinin yayın tarihi belli oldu. Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın fragmanlardaki hali, dizinin araştırılmasına sebep oldu. Peki ama O Kız dizisi ne anlatıyor? O Kız dizisi oyuncu kadrosu, detayları ve karakterler.

Fragmanlarıyla ilgi odağı olan O Kız dizisinin yayın tarihi belli oldu. Usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın fragmanlardaki hali, dizinin araştırılmasına sebep oldu. Peki ama O Kız dizisi ne anlatıyor? O Kız dizisi oyuncu kadrosu, detayları ve karakterler

O Kız dizisi konusu

Yer aldığı her proje ile büyük beğeni toplayan yetenekli oyuncu Erkan Petekkaya sürpriz bir karakterle izleyici ile buluşacak. Ters köşe bir karakterle ekrana gelecek olan usta oyuncu, O Kız'da Kadir karakterine hayat verecek. Kadir'in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayat, ne kadar acımasız olsa da içindeki bitip tükenmeyen sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalayacak.

O Kız dizisi oyuncuları ve karakterler

Erkan Petekkaya(Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

Dizinin yönetmen ve senaristi

O Kız dizisinin yönetmenliğini Özlem Günhan, senaryosunu ise Sırma Yanık üstlendi.

Dizinin yayına başlama tarihi

O Kız dizisinin yayın tarihi olarak 21 Eylül Çarşamba saat 20.00 seçildi. Dizi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak.