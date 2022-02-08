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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Michael Jackson filmi resmen duyuruldu

Michael Jackson filmi resmen duyuruldu

'Popun kralı' unvanı taşıyan Michael Jackson'ın hayatı film oluyor. Oscar’lı Bohemian Rhapsody'nin yapımcısının çekeceği biyografik filmle ilgili resmi açıklama dün yapıldı.

59 Dakika Önce
2022-02-08 16:50:36
Michael Jackson filmi resmen duyuruldu

Oscar'lı Bohemian Rhapsody filminin yapımcısı Graham King, yeni bir biyografik film çekmeye hazırlanıyor. Daha önce filmin çekileceği haberleri çıkmış ancak, resmi olarak açıklanmamıştı. Filmi çekecek olan Lionsgate şirketi, dün filmin hazırlıklarına başlandığını açıkladı.

Filmde, Jackson hakkında çıkan çocuk istismarı iddiaları, bu iddiaların kariyerine etkileri ve 2009'daki ölümüne kadar yaşadıkları ele alınacak.

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‘Popun kralı' olarak anılan sanatçı ile ilgili çekilecek olan filmin senaryosunu, En İyi Film Oscar'lı Gladiator'un ve Martin Scorsese filmi Göklerin Hakimi'nin (The Aviator) yazarı, üç Oscar ödüllü John Logan kaleme alacak.

‘Michael' adıyla çekilecek olan filmin yapımcılığını Freddie Mercury'nin hayatını başarıyla anlatan Graham King, yapımcılıkta John Branca ve John McClain ile işbirliği içinde olacak.

Filmde Michael Jackson'ı kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.

Cinsel istismar iddiası

Filmle ilgili yapılan basın açıklamasında, ‘Michael' filminin izleyicilere ‘popun kralı' olan karmaşık adamın derinlemesine bir tasvirini vereceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, sanatçının sanatsal süreci ve kişisel hayatı hakkında fikir verdiği için Jackson'ın en ikonik performanslarına yer verileceği de iletildi.

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Michael Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli, 2019'da çıktığında tüm dünyayı sarsmıştı. Jackson'ın geçmişte cinsel istismarda bulunduğu çocuk yaşta iki kişinin açıklamalarından oluşan Leaving Neverland belgeseli pop yıldızının ailesinin ve sevenlerinin tepkisine yol açmıştı.

Öte yandan hayattayken de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kalan ve yargılanan Jackson, “Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı” açıklamasını yapmıştı.

Hayatı boyunca Billie Jean, Beat It, Thriller, The Way You Make Me Feel ve Man in the Mirror gibi hitlere imza atan Jackson, 400 milyonun üstünde albüm satışı yapmasıyla müzik tarihinin en çok satan sanatçılarından biri oldu.

NTV .

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