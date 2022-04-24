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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı final tarihi, final bölümü...

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı final tarihi, final bölümü...

Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sonrasında Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi konuşuluyor. Peki ama dizi gerçekten final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı final tarihi, final bölümü...

43 Dakika Önce
2022-04-24 23:17:47
Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı final tarihi, final bölümü...

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sonrasında Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi konuşuluyor. Peki ama dizi gerçekten final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı final tarihi, final bölümü...

Masumlar Apartmanı final mi yapacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanmaya başlanan ve gerçek hayata bir nebze adapte edilen Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi kulislerde konuşulmaya başlandı.

Dizinin yapım ekibi ve kanaldan bir açıklama gelmese de 71. bölümde final yapacağı konuşuluyor.

Masumlar Apartmanı hakkında

Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır. Dizi 15 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturmaktadır.

Onur Güvenatam tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan dört kardeşin psikolojik durumunu ve etraflarındaki hayatı konu alır.

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır.

2 sezondan oluşan dizi, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak olan 71. bölümü ile final yaparak sona erecektir.

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