Masumlar Apartmanı 67. bölüm Youtubeda izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle (67.bölüm)

Masumlar Apartmanı 67. bölüm Youtubeda izle | TRT 1 ekranlarında her salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde Safiye'nin iyileşme için attığı adımlara bir yenisi eklenir. Peki ama Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle (67.bölüm)...

TRT 1 ekranlarında her salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde Safiye'nin iyileşme için attığı adımlara bir yenisi eklenir. Peki ama Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle (67.bölüm)...

Masumlar Apartmanı 67.bölüm youtubeda izle

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Masumlar Apartmanı 67. bölüm konusu ne?

Safiye, her ne kadar iyileşme yolunda kayda değer bir yol katetmiş olsa da evde bir köpeğin varlığını kabul etmesi söz konusu değildir. Bu durum Han'la aralarında ciddi bir restleşmeyle sonuçlanır. Bu sırada Naci, Safiye'nin bir başka zorluğu daha aşmasına destek olur. Hatırlattığı bir şey ise, Safiye'yi bugüne kadar ertelediği bir adımı atması için cesaretlendirir. Han, bir yandan Kurşun'u ablasına kabul ettirme derdine düşmüşken, diğer yandan da Ceylan'ın sıkıntılarını, ona sezdirmeden de olsa giderebilmek için çabalar. Han'ın yaptıkları, belki de ilk kez Ceylan'ın ona farklı bir gözle bakmasını sağlar. O sırada Hikmet'in yaşadığı bir unutkanlık anı, Safiye için adeta bir faciayla sonuçlanacaktır.