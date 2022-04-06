DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya: Yabancı silahları imha ettik
ABD’den F-16 mektubu! ‘Türkiye'ye ihtiyacımız var’
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
6. kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı!
New York'ta 'gelecek yok'; çoğunluk kaçmak istiyor
Renault'tan flaş Türkiye yatırımı açıklaması
Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'dan izle
'Rekor kıran' ihracatçılar lüks yat bakıyor!
Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Çorum'da köy camisi yandı
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Villarreal - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'dan izle

Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'dan izle

Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | Gerçek bir hayattan esinlenilerek senaryolaştırılan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama 65. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'da yayınlandı mı? İşte yanıtı...

2 Saat Önce
2022-04-06 22:13:15
Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'dan izle

Gerçek bir hayattan esinlenilerek senaryolaştırılan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama 65. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'da yayınlandı mı? İşte yanıtı...

Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça

Masumlar Apartmanı 65. bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin yeni bölümünü izlemek için linke tıklayın. MASUMLAR APARTMANI 65. BÖLÜM LİNKİ...

Masumlar Apartmanı 65. bölüm özeti

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır.

Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

Masumlar Apartmanı final mi yapacak?

Masumlar Apartmanı dizisnin final yapacağına ilişkin çıkan haberler doğruluğu yansıtmıyor. Dizinin ekibinden ya da kanaldan henüz final için bir açıklama gelmedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş