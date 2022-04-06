Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'dan izle

Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | Gerçek bir hayattan esinlenilerek senaryolaştırılan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama 65. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'da yayınlandı mı? İşte yanıtı...

Gerçek bir hayattan esinlenilerek senaryolaştırılan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama 65. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'da yayınlandı mı? İşte yanıtı...

Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça

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Masumlar Apartmanı 65. bölüm özeti

Gülben'i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verir. Safiye ise her şeyden habersiz, ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendiği bir şey onu yeniden bir krizin eşiğine getirir.

Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır.

Artık Naci'nin, Safiye'nin karşısına dikilip yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Ceylan ise Han'ın kaçış manevralarını ustalıkla bertaraf ederek sonunda onu çift terapisine götürür.

Masumlar Apartmanı final mi yapacak?

Masumlar Apartmanı dizisnin final yapacağına ilişkin çıkan haberler doğruluğu yansıtmıyor. Dizinin ekibinden ya da kanaldan henüz final için bir açıklama gelmedi. .