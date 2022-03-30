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Masumlar Apartmanı 64. bölüm tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm full HD izle
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Masumlar Apartmanı 64. bölüm tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm full HD izle

Masumlar Apartmanı 64. bölüm tek parça izle | Gerçek hayattan izler taşıyan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümünde neler oldu? Masumlar Apartmanı 64. bölüm Youtube'dan paylaşıldı mı? İşte Masumlar Apartmanı 64. bölüm izle...

1 Saat Önce
2022-03-30 13:56:07
Masumlar Apartmanı 64. bölüm tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm full HD izle

Gerçek hayattan izler taşıyan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin yeni bölümünde neler oldu? Masumlar Apartmanı 64. bölüm Youtube'dan paylaşıldı mı? İşte Masumlar Apartmanı 64. bölüm izle...

Masumlar Apartmanı 64. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın 64. bölümünü izlemek için linke tıklayınız. MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM LİNKİ...

Masumlar Apartmanı 64. bölüm özeti

Naci, Safiye'nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye'nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe'nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir. Ceylan, Naci'nin telefonundan beri Han'ı düşünerek endişe içindedir. Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye'yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır. Gülben ve Esat'ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben'in kendini sorgulamasına sebep olur.

Masumlar Apartmanı Youtube'da yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi Youtube'da yayınlandı. İzlemek için yukarıdaki linke tıklayın. .

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