Masumlar Apartmanı 62. bölüm izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça kesintisiz izle

Masumlar Apartmanı 62. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana büyük ilgi gören Masumla Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki merak edilen son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 62. bölüm tek parça ful HD linki ve özeti...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana büyük ilgi gören Masumla Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki merak edilen son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 62. bölüm tek parça ful HD linki ve özeti...

Masumlar Apartmanı 62. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 62. bölümü izlemek için linke tıklayın. MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM LİNKİ...

Masumlar Apartmanı 62. bölüm özeti

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir. Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

Son bölümde Han kontrolden çıktı!

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir.

Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

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