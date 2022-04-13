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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı yeni bölüm (66.bölüm) tek parça izle

Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı yeni bölüm (66.bölüm) tek parça izle

Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde izleyici ekranlara kitlendi. Peki ama Masumlar Apartmanı'nın son bölümü olan 66. bölümünde neler oldu? Youtube Masumlar Apartmanı yeni bölüm (66.bölüm) tek parça izle...

1 Saat Önce
2022-04-13 16:32:58
Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı yeni bölüm (66.bölüm) tek parça izle

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde izleyici ekranlara kitlendi. Peki ama Masumlar Apartmanı'nın son bölümü olan 66. bölümünde neler oldu? Youtube Masumlar Apartmanı yeni bölüm (66.bölüm) tek parça izle...

Masumlar Apartmanı 66. bölüm izle

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak tek parça halinde izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI 66. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Masumlar Apartmanı 66. bölümde neler oldu?

Ceylan, kazanın ardından hastaneye kaldırılır. Han, endişe içinde doktorun vereceği haberi beklerken bir yandan da suçluluk duygusuyla boğuşur. Üstelik, kazanın sonuçları sadece onlar için değil, başkaları için de ağırdır. Han'ın yine çöplüğe sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Burada yaşadığı bir karşılaşma ise hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

Gülben, hem Han hem de Safiye için endişelenirken, babasının yaptığı bir şey onu derinden etkiler.

Memduh'un biyopsi sonucu hazırdır ancak Ege'yle birlikte hastaneye giderlerken, sonucu öğrenmeyi bir gün daha ertelemek ister. Onun yerine, torunuyla birlikte bir hayalini gerçekleştirecektir. Safiye, doktor hanımın ziyaretinden sonra belki de herkes için dönüm noktası olacak bir karar verir. Gidip o kişiyle vedalaşacaktır.

Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?

Gerçek hayattan uyarlama ile başlayan Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağına ilişkin sosyal medyada dolaşan haberlerin aslı bulunmamaktadır.

Dizinin yapım ekibinden ya da kanaldan henüz durumla ilgili bir açıklama gelmedi.

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