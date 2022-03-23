Masumlar Apartmanı 63. bölüm tek parça izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı youtube izle

Masumlar Apartmanı 63. bölüm tek parça izle | TRT 1'in yaşanmış olayları konu alan dizisi Masumlar Apartmanı dizisi sevenleriyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde izleyicisine tebessüm ettiren dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler oldu? Masumlar Apartmanı 63.bölüm ful HD izle...

TRT 1'in yaşanmış olayları konu alan dizisi Masumlar Apartmanı dizisi sevenleriyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde izleyicisine tebessüm ettiren dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde neler oldu? Masumlar Apartmanı 63.bölüm ful HD izle...

Masumlar Apartmanı 63. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü olan 63.bölümünü izlemek için linke tıklayınız. MASUMLAR APARTMANI 63. BÖLÜM LİNKİ...

Masumlar Apartmanı 63. bölüm özeti

Han'ın, Anıl'a söylediklerini duyan Naci, onu daha da öfkelendirme ihtimalini göze alarak radikal bir karar verir ve harekete geçer. Neriman, öğrendiği büyük sırrın ardından altüst olur ve ortadan kaybolur. Kardeşi için endişelenen Gülben, Neriman'ı bulması için Ege'den yardım ister. Naci ise Han'a yardım edebileceğini düşündüğü kişiyi arar fakat beklediği yanıtı alamaz. Artık tek çaresi kalmıştır. Safiye, annesinin sesini bastırabilmek için insanüstü bir çaba içindedir. Sonunda Bayram ve Okşan'ın nikah günü gelir çatar. Herkes nikaha giderken Safiye apartmanda yapayalnız kaldığını sanır. Ancak kapısının önünde onun için bekleyen biri vardır. Manolya hanım ziyaretlerine devam ederken, Safiye'yi, onun için imkansız gibi görünen bir adım atmaya ikna eder.

Masumlar Apartmanı gerçek Safiye kim?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini Ezgi Mola canlandırıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenilen dizinin izleyenleri, gerçekte Safiye yaşıyor mu, yaşamıyor mu merak ediyor.

Kitabın yazarı Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu Safiye konusunda bir açıklamada bulunmadı. Gerçekte Safiyenin kim olduğu bilinmiyor. .