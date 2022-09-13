Masterchef 69.bölüm full izle | Masterchef 12 Eylül Pazartesi programını izle

Masterchef 69.bölüm full izle | Her pazartesi olduğu gibi Masterchef'in pazartesi günü kaptanlık için yarışıldı. Yarışmada ikili düello dikkat çekti. Peki ama Masterchef 12 Eylül Pazartesi programında kim kaptan oldu? İşte detaylar.