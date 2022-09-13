Masterchef 69.bölüm full izle | Masterchef 12 Eylül Pazartesi programını izle
Masterchef 69.bölüm full izle | Her pazartesi olduğu gibi Masterchef'in pazartesi günü kaptanlık için yarışıldı. Yarışmada ikili düello dikkat çekti. Peki ama Masterchef 12 Eylül Pazartesi programında kim kaptan oldu? İşte detaylar.
2022-09-13 10:19:38
Her pazartesi olduğu gibi Masterchef'in pazartesi günü kaptanlık için yarışıldı. Yarışmada ikili düello dikkat çekti. Peki ama Masterchef 12 Eylül Pazartesi programında kim kaptan oldu? İşte detaylar.
Masterchef 69.bölüm full izle
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Masterchef 12 Eylül Pazartesi programı
12 Eylül Pazartesi yayınlanan bölümde Dilan'ın elenmesinin ardından yarışmaya Atike katıldı. Kaptanlık için yarışan Masterchef yarışmacıları, jürilere yemeklerini sundu.
Kaptanlık düellosuna kim girdi?
Kaptanlık düellosuna Büşra ve Melih kaldı. En iyi krep yapan kişinin seçileceği düelloda yenen kişi Büşra oldu ve mavi takım kaptanlığını almayı başardı.
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