Masterchef Atike işten mi çıkarıldı? Masterchef Atike neden işten çıkarıldı?

Masterchef Atike işten mi çıkarıldı? Masterchef'in bu yıl değişen formatıyla, yedek yarışmacılar da eleme sistemiyle seçiliyor. Yedek yarışmacılardan Atike, yine eleme gecesi gündem oldu. İşten çıkarıldığını gülerek anlatan ve Somer şefi hayrete düşüren Atike neden gündem oldu? Masterchef Atike neden işten çıkarıldı? İşte detaylar...

Masterchef'in bu yıl değişen formatıyla, yedek yarışmacılar da eleme sistemiyle seçiliyor. Yedek yarışmacılardan Atike, yine eleme gecesi gündem oldu. İşten çıkarıldığını gülerek anlatan ve Somer şefi hayrete düşüren Atike neden gündem oldu? Masterchef Atike neden işten çıkarıldı? İşte detaylar...

Masterchef Atike işten mi çıkarıldı?

Yedek yarışmacılar arasında yer alan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı. Somer şefin "neden işten çıkardılar?" sorusuna, "gitmediğim için heralde" yanıtını veren Atike, stüdyodakileri güldürdü. Somer şef bunun üzerine "Allah Allah, ne garip bir işten çıkarma sebebi" şeklinde yanıt verdi.

Masterchef Atike neden işten çıkarıldı?

Atike, yarışma nedeniyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını açıkladı.