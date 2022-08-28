Masterchef ilk elenen isim | Masterchef ilk kim elendi? 28 Ağustos Pazar Masterchef 54.bölüm elenen kişi kim oldu?

Masterchef ilk elenen isim | Masterchef ilk kim elendi? Tüm heyecanıyla devam eden Masterchef yarışmasının ilk elemesi 28 Ağustos Pazar günü yapıldı. Fatmanur, Büşra, Kaan, Şeyma, Duygu ve Dilan elemelerde yarışacak isimler oldu. 28 Ağustos Pazar Masterchef 54.bölüm elenen kişi kim oldu? İşte 2022 Masterchef elenen ilk yarışmacı!

Masterchef ilk kim elendi? Tüm heyecanıyla devam eden Masterchef yarışmasının ilk elemesi 28 Ağustos Pazar günü yapıldı. Fatmanur, Büşra, Kaan, Şeyma, Duygu ve Dilan elemelerde yarışacak isimler oldu. 28 Ağustos Pazar Masterchef 54.bölüm elenen kişi kim oldu? İşte 2022 Masterchef elenen ilk yarışmacı!

Masterchef ilk kim elendi?

Masterchef ilk elenen isim | 28 Ağustos Pazar Masterchef 54.bölümde elenen kişi belli oldu. Fatmanur, Büşra, Kaan, Şeyma, Duygu ve Dilan eleme potasında olan isimlerdi.

İlk etap elemesinde Dilan, Duygu ve Büşra 'sarımsak' kullanarak güzel tabaklar çıkararak elenmekten kurtuldular. Geriye kalan Fatmanur, Şeyma ve Kaan üçlüsü de Somer şefin tabağını yaparak yarıştı.

Elenen kişi Şeyma oldu.

28 Ağustos Pazar Masterchef 54.bölüm elenen kişi kim oldu?

Masterchef 54.bölüm elenen kişi Şeyma oldu.