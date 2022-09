Kusursuz Kiracı Yakup Ortaç kimdir? Kusursuz Kiracı Serkay Tütüncü hayatı | Serkay Tütüncü nasıl oyuncu oldu?

Kusursuz Kiracı Yakup Ortaç kimdir? İlk bölümlerinden itibaren ilgiyle izlenen Kusursuz Kiracı dizisinin fantastik yapısı nedeniyle tüm karakterler araştırılıyor. Peki ama başrollerinde yer alan Yakup Ortaç kim? Yakup'u canlandıran Serkay Tütüncü kim? Serkay Tütüncü nasıl oyuncu oldu? İşte Kusursuz Kiracı Serkay Tütüncü hayatı

İlk bölümlerinden itibaren ilgiyle izlenen Kusursuz Kiracı dizisinin fantastik yapısı nedeniyle tüm karakterler araştırılıyor. Peki ama başrollerinde yer alan Yakup Ortaç kim? Yakup'u canlandıran Serkay Tütüncü kim? Serkay Tütüncü nasıl oyuncu oldu? İşte Kusursuz Kiracı Serkay Tütüncü hayatı

Kusursuz Kiracı Yakup Ortaç kimdir?

Yakup hayatı dalgaya almayı bilen, hafif adımlarla ve neşe içinde yaşamayı seven biri. Gazetecilikte Mona kadar derin etik değerleri olmasa da işini severek, eğlenerek yapıyor.Yakup'un hayattaki pusulası başkalarının ne düşündüğü değil, kendi vicdanı. Bütün o hafifliğinin, rahatlığının altında, her şeyden evvel müthiş vicdanlı, şefkatli ve dürüst bir adam yatıyor. Yani Mona'nın ihtiyaç duyduğu, eksikliğini çektiği her şey onda var.

Yakışıklı ve bunun da farkında. Hareketlerine bunun tatlı özgüveni sinmiş durumda. Ama asla kibirli değil. Aksine bu özgüven onun rahatlığına rahatlık kattığı için, şişinmeye ya da herhangi bir gösterişe ihtiyaç duymuyor. Hayatın her alanında klasik ve kabul görmüş beğenilere uygun olanı değil, kendine ait bir karakteri, şahsiyeti olanı, kendine özgü olanı seçip seviyor. Ailenin tek çocuğu. Annesiyle arası çok iyi olsa da babasıyla bir baba-oğul çatışmaları var. Orta ölçekli bir şirketin sahibi olan babasının arzu ettiği işadamı profiline girmek istemeyerek güzel sanatlar okumuş, sonra da yine babasının hakir göreceği, görece düşük ücretli işlere talip olmuş. Çocukken yazlarını dedesi Şuayip'in yanında geçirmiş. Dede yadigarı dediği ve alt katında oturan büyük amcası Muzaffer'i çok seviyor.

Kusursuz Kiracı Serkay Tütüncü hayatı

Serkay Tütüncü 7 Şubat 1991 yılında Tire İzmir2dedünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Arnavut kökenlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı.

Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.

2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, FOX'ta yayınlanan Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı. Günümüzde ise 2022 yılında yine FOX ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup karakterini canlandırmaktadır.

Serkay Tütüncü nasıl oyuncu oldu?

2016 yılında TV8'de yayımlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım attı.