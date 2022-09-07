Kusursuz Kiracı 2 bölüm izle | Fox TV Kusursuz Kiracı yeni bölüm (2.bölüm) tek parça izle

Kusursuz Kiracı 2 bölüm izle | Fox TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisini sevindiren yapım: Kusursuz Kiracı. Çok sevilen dizinin ikinci bölümüne de ilgi büyüktü. Peki ama dizide neler oldu? İşte son bölüm detaylarıyla Kusursuz Kiracı yeni bölüm tek parça izle!

Fox TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisini sevindiren yapım: Kusursuz Kiracı. Çok sevilen dizinin ikinci bölümüne de ilgi büyüktü. Peki ama dizide neler oldu? İşte son bölüm detaylarıyla Kusursuz Kiracı yeni bölüm tek parça izle!

Kusursuz Kiracı 2 bölüm izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan esrarengiz dizisi Kusursuz Kiracı'nın 2.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kusursuz Kiracı 2.bölüm özeti

Mona bir yandan aralarında güçlü bir çekimin filizlenmekte olduğu Yakup'un amcasını öldürmenin suçluluğuyla boğuşurken diğer yandan da Leyla ile birlikte kaybolan cesedin esrarını çözmeye çalışmaktadır.

Fakat cinayetin bir görgü tanıdığı vardır ve olaylar iki genç kadının planladığı gibi gelişmez. Aradığı sorulara cevap bulmak umuduyla Mona, Yakup tarafından davet edildiği bir partiye gider. Ancak orada onu hiç ummadığı tatsız bir sürpriz bekler.