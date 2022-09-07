Kusursuz Kiracı Leyla kim? Kusursuz Kiracı Melisa Döngel hayatı, mesleği ve okulları | Kusursuz Kiracı kesintisiz izle

Kusursuz Kiracı Leyla kim? Büyük bir ilgiyle takip edilen Kusursuz Kiracı dizisinin karakterleri ve karakterlerin analizi merak ediliyor. Melisa Döngel'in canlandırdığı Leyla karakteri ilk bölümde hayal ürünü sanıldı. Dolayısıyla Kusursuz Kiracı Melisa Döngel'in hayatı, mesleği ve okulları merak konusu oldu. Peki ama Leyla karakterinin özellikleri neler? İşte Kusursuz Kiracı bölümleri ve Leyla karakterinin özellikleri.

Büyük bir ilgiyle takip edilen Kusursuz Kiracı dizisinin karakterleri ve karakterlerin analizi merak ediliyor. Melisa Döngel'in canlandırdığı Leyla karakteri ilk bölümde hayal ürünü sanıldı. Dolayısıyla Kusursuz Kiracı Melisa Döngel'in hayatı, mesleği ve okulları merak konusu oldu. Peki ama Leyla karakterinin özellikleri neler? İşte Kusursuz Kiracı bölümleri ve Leyla karakterinin özellikleri.

Kusursuz Kiracı Leyla kim?

Şefkatli, rahat, sevecen, korumacı, dünyanın en tatlı arkadaşı. Mona'nın yetiştirme yurdunda tanıştığı, kız kardeş bellediği yaşıtı. Hastanede terkedilince bebeklikten yetimhaneye giren biri Leyla. Buna rağmen son derece pozitif bir karaktere sahip.

Cesur, hakkını arayan, bu uğurda gerekirse de kavgadan kaçınmayan biri. Yetişkinlik döneminde de tıpkı çocukluklarında olduğu gibi Mona'nın akıl hocası, mentorü. Onu korumak için elinden geleni yapıyor. Yaşıt olmalarına rağmen bir abla gibi davranıyor. Mona'nın göremediklerini gösteriyor.

Sık sık panikleyen arkadaşının sağduyusu oluyor ve ona olayları farklı perspektiflerden görebilmesi için yardım ediyor.

Kusursuz Kiracı Melisa Döngel hayatı, mesleği ve okulları

Melisa Döngel 18 Eylül 1999, İstanbul doğumlu oyuncudur.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı.

2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat vermiştir.

2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırmıştır.

Şu an Kusursuz Kiracı dizisinde polis Leyla karakterini canlandırıyor.

Kusursuz Kiracı kesintisiz izle

İlgiyle takip edilen fantastik dizi Kusursuz Kiracı'nın bölümlerini izlemek için aşağıdaki haberlere göz atın.