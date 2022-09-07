Kusursuz Kiracı Sami kim? Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı hayatı | Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı kimdir?

Kusursuz Kiracı Sami kim? İlk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Özellikle Ruhi Sarı'nın canlandırdığı Sami karakterinin tüm detayları merak ediliyor. Peki Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı kimdir? İşte Ruhi Sarı hayatı.

İlk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Özellikle Ruhi Sarı'nın canlandırdığı Sami karakterinin tüm detayları merak ediliyor. Peki Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı kimdir? İşte Ruhi Sarı hayatı.

Kusursuz Kiracı Sami kim?

Tapu Kadastro'da memur olarak çalışan Sami, gerçek bir pinti. Ev Hamiyet'in olmasa, bir de kira verseler, hiç geçinemeyecek haldeler. Sami ay sonunu getirememe korkusuyla kaloriferleri bile gıdım gıdım açıyor, hatta geceleri nasılsa yataktayız deyip tamamen kapatıyor. Evde hep bir üşüme mevzuu var. Hamiyet kocasından bahsederken hep “ısınamadım” diyor bu yüzden, her manada.

Sami'nin evde kimseyle çok yakın bir ilişkisi yok. Kızıyla zaten hiç arası yok, arada karşılıklı laf sokmak dışında çok ilişki kurmuyor. Babası ölünce annesi Hafize'yi yanına almış, evde bir tek ondan şefkat görüyor. Sami gençliğinden beri ayakta uyuyor diyebiliriz. Hayattan tek beklentisi işten eve gelince ayaklarını uzatıp kanepede yatmak. En azından şimdilik bize öyle görünüyor!

Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı hayatı

Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı kimdir? Ruhi Sarı 18 Mayıs 1972'de Trabzon'da doğdu. Sarı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanat hayatında şimdiye dek 10 sinema filmi, 17 televizyon dizisi, 3 tiyatro oyunu, 2 televizyon filmi ve 3 kısa filmde rol almıştır. Sen de Gitme Triyandafilis, Üçüncü Sayfa, Hiçbiryerde ve Made in Europe adlı filmlerdeki performansıyla birçok ödüle layık görülmüştür.

Ruhi Sarı evli mi?

Natali Yeres ile 2004-2018 yılları arasında evli kalan Sarı'nın bu evlilikten, Arte Gün Sarı adında bir çocuğu bulunuyor.