Kusursuz Kiracı oyuncuları | Kusursuz Kiracı konusu ne? Kusursuz Kiracı senarist ve yönetmeni kim?

Kusursuz Kiracı oyuncuları | Fragmanı yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisi oldukça merak uyandırdı. Peki Kusursuz Kiracı konusu ne? Kusursuz Kiracı senarist ve yönetmeni kim? İşte yeni dizinin merak edilen detayları...

Fragmanı yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisi oldukça merak uyandırdı. Peki Kusursuz Kiracı konusu ne? Kusursuz Kiracı senarist ve yönetmeni kim? İşte yeni dizinin merak edilen detayları...

Kusursuz Kiracı oyuncuları

Kusursuz Kiracı dizisinde; Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler yer alıyor.

Kusursuz Kiracı senarist ve yönetmeni kim?

yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizi merakla bekleniyor.

Kusursuz Kiracı konusu ne?

Kusursuz Kiracı'da ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar.

Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder.

Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

Kusursuz Kiracı dizisi hangi kanalda saat kaçta?

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kusursuz Kiracı'nın yayın saati henüz belirlenmedi.