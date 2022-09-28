Kusursuz Kiracı 5. bölüm izle - Fox TV Kusursuz Kiracı 5.bölüm konusu ve yeni bölüm linki

Kusursuz Kiracı 5. bölüm izle - Her bölümünde ayrı bir heyecana sebep olan Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Fox TV Kusursuz Kiracı 5.bölüm konusu ve yeni bölüm linkini sizler için derledik. Mona'nın düştüğü çukur, onu iyice korkutmaktadır. İşte Kusursuz Kiracı son bölüm detayları...

Kusursuz Kiracı 5. bölüm izle - Her bölümünde ayrı bir heyecana sebep olan Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Fox TV Kusursuz Kiracı 5.bölüm konusu ve yeni bölüm linkini sizler için derledik. Mona'nın düştüğü çukur, onu iyice korkutmaktadır. İşte Kusursuz Kiracı son bölüm detayları...

Kusursuz Kiracı 5.bölüm konusu

Şuayip'in bir cinayete kurban gittiğine artık bütün kalbiyle inanan Mona, canla başla cinayeti araştırmaya başlar. Sorguları apartman halkı kadar Yakup'u da canından bezdirir. Ancak çok önemli bir delil bulan Mona ip uçlarını takip ederek katile ulaştığına emin olur. Diğer yandan Yakup ve Mona arasında filizlenen aşk gün geçtikçe güçlenmektedir. Yakup Mona'ya yakınlaşmanın yollarını ararken bir gece onu romantik bir yemeğe çıkartır. Fakat olaylar hiç de beklendiği gibi gelişmez.

Kusursuz Kiracı 5. bölüm izle

Kusursuz Kiracı dizisinin 5.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

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