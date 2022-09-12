Kusursuz Kiracı Mona karakteri kimdir? Kusursuz Kiracı Dilan Çiçek Deniz kimdir? Fox TV ekranlarında reytingleri alt üst eden Kusursuz Kiracı dizisinin başrolü merak ediliyor. Güzellik yarışmasıyla ünlenen Dilan Çiçek Deniz Kusursuz Kiracı dizisinde Manolya - Mona karakterini canlandırıyor. Peki ama Dilan Çiçek Deniz ve Mona karakteri kimler?

Kusursuz Kiracı Mona karakteri kimdir? Kusursuz Kiracı Dilan Çiçek Deniz kimdir? Fox TV ekranlarında reytingleri alt üst eden Kusursuz Kiracı dizisinin başrolü merak ediliyor. Güzellik yarışmasıyla ünlenen Dilan Çiçek Deniz Kusursuz Kiracı dizisinde Manolya - Mona karakterini canlandırıyor. Peki ama Dilan Çiçek Deniz ve Mona karakteri kimler?

Kusursuz Kiracı Mona karakteri kimdir?

Mona kariyerinin başlarında bir muhabir. Bir süredir İstanbul'da devam eden yangınları araştırıyor. Suçluluk duygusu çok belirgin biri olduğundan, herhangi bir konuda eksik ya da yanlış davrandığında kendisini kolay affedemiyor. Bir yetimhanede büyümek durumunda kalan Mona, hayata 1-0 yenik başlamasına rağmen; çalışmış, didinmiş, kendini yetiştirmiş, iyi bir eğitim almış ve olanaksızlıklar içinden güçlü şekilde çıkarak, kendini kurtarmayı başarmış. Dezavantajlı geçmişi hem zaafı hem de gücü olmuş. Dışarıdan güçlü, ne yaptığını bilen, hatta iş bakımından tuttuğunu koparan bir genç kadın gibi görünse de içinde yaralı, ürkek bir çocuk taşıyor. Sevilmeye aç. Ama sevildiğinde ne yapacağını pek bilemiyor. Kırılganlığa yenilmemek için, hayata karşı savunma mekanizmaları bularak büyümüş. “Hayatta ne olursa olsun kendi kendine yetilecek, kimseye fazla yaklaşılmayacak, kimseye fazla güvenilmeyecek, kimseden bir şey beklenmeyecek, kimseye yaslanılmayacak...''

Kusursuz Kiracı Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995 Sivas doğumlu oyuncudur. Annesi ile babası öğretmendir. Dilan 5 yaşındayken anne ve babası boşandı.

Deniz, lise döneminde üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

Dilan Çiçek Deniz, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı.

Modellik de yapan Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci oldu. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk oyunculuk deneyimi

İlk rolü 2015'te Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki "Ebru" karakteri. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı. Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13. bölümü ile final yaptı.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisine Elif karakteriyle dâhil oldu.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaştı. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görüldü ve 2 yıl sonra Avon reklamında yer aldı.

2020 yılında dijital içerik platformu olan BluTV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakteriyle başrol oynadı.

5 Kasım 2020'de Show TV'de yayına başlayan ve 1 sezon devam edip 27 Mayıs 2021'de 28. bölümüyle final yapan Alev Alev dizisinde üç başrolden biri olan "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat verdi.

2021 yılı itibarıyla La Casa de Papel işbirliğiyle gerçekleşen Magnum reklamında oynadı. Şimdilerde Kusursuz Kiracı dizisinde başrollerden birini canlandırıyor.