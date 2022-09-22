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Kusursuz Kiracı 4.bölüm izle - Fox TV Kusursuz Kiracı 4.bölüm konusu (YENİ BÖLÜM İZLE)

Kusursuz Kiracı 4.bölüm izle | Farklı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri 4.bölüm linkini araştırıyor. Peki Fox TV Kusursuz Kiracı 4.bölüm konusu ne? İşte detaylar ve Kusursuz Kiracı 4.bölüm linki...

55 Dakika Önce
2022-09-22 12:36:33
Kusursuz Kiracı 4.bölüm izle - Fox TV Kusursuz Kiracı 4.bölüm konusu (YENİ BÖLÜM İZLE)

Kusursuz Kiracı 4.bölüm izle | Farklı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Kusursuz Kiracı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri 4.bölüm linkini araştırıyor. Peki Fox TV Kusursuz Kiracı 4.bölüm konusu ne? İşte detaylar ve Kusursuz Kiracı 4.bölüm linki...

Kusursuz Kiracı 4.bölüm izle

Muzaffer beyin tekrar diziye dönmesiyle dengeler ve konu değişir. Dizinin 4. bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayınız...

KUSURSUZ KİRACI 4.BÖLÜM LİNKİ, TIKLAYINIZ..

Bölüm konusu

Mona evsizlik tehdidinden sonra şimdi bir de işsiz kalmıştır. Ancak öldürdüğünü düşündüğü Muzaffer'in canlı olarak eve gelmesi apartmandaki dengeleri tümüyle değiştirir. Mona artık av değil avcı konumundadır. Ancak çatı katından çıkan çocukluk kutusu apartmanla ilgili bildiği her şeyi baştan değerlendirmesine neden olacaktır. Mona gerçekten buraya tesadüfen mi gelmiştir yoksa Yuva Apartmanı ile arasında bilmediği, görünmez başka bağlar mı vardır?

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