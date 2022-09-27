Kusursuz Kiracı Hamiyet kim? Kusursuz Kiracı Hamiyet (Özlem Tokaslan) kim? Özlem Tokaslan Kusursuz Kiracı Hamiyet karakteri

Kusursuz Kiracı Hamiyet kim? Kusursuz Kiracı Hamiyet karakterini canlandıran Özlem Tokaslan merak konusu oldu. Tokaslan'ın oyunculuğu, diziye kattığı neşe, göz ardı edilemez. Peki ama Hamiyet kim, Özlem Tokaslan kim? Özlem Tokaslan Kusursuz Kiracı Hamiyet karakteri ve tüm detaylar...

Kusursuz Kiracı Hamiyet kim? Kusursuz Kiracı Hamiyet karakterini canlandıran Özlem Tokaslan merak konusu oldu. Tokaslan'ın oyunculuğu, diziye kattığı neşe, göz ardı edilemez. Peki ama Hamiyet kim, Özlem Tokaslan kim? Özlem Tokaslan Kusursuz Kiracı Hamiyet karakteri ve tüm detaylar...

Kusursuz Kiracı Hamiyet kim?

Hamiyet bütün gün pencerede oturup apartmana giren çıkan, yoldan gelen geçen herkesi gözetleyen bir dedikoducu. Erken yaşta kocası Sami ile evlenmiş. Ama adam hayallerindeki gibi enerjik, gezmeyi tozmayı seven biri çıkmayınca, bütün gün kapalı kaldığı evin içinde kendine uğraş olarak başkalarının hayatıyla ilgilenmeyi seçmiş. Dedikodu merakı ve her şeyi herkese yetiştirmesi yüzünden mahalleli ona Hamiyet Postası diyor. Ama o da apartmandaki herkes gibi kalbinde bir de buzdağının görünmez kısmını taşıyor. Klasik dedikoducu apartman komşusunun içinden başka bir hikaye, başka türlü hayaller ve hayal kırıklıkları çıkışına şahit oluyoruz.

Kusursuz Kiracı Hamiyet (Özlem Tokaslan) kim?

Özlem Tokaslan, 13 Kasım 1973 doğumlu sinema, dizi ve film oyuncusudur. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur.

İlk televizyon deneyimini 2007 yılında yayınlanan Hakkını Helal Et dizisiyle yapmıştır. 2009 yılında Ömre Bedel dizisinde, 2011 yılında Zehirli Sarmaşık dizisinde, 2012 yılında Dila Hanım ve Yabancı dizisinde, 2014 yılında Güzel Köylü dizisinde ve ardından No: 309 dizisinde oynamıştır. Son olarak Erkenci Kuş ve Kusursuz Kiracı dizilerinde oynadı.

Özlem Tokaslan, Haluk Sarıbaş ile 2015 yılında nikah masasına oturdu.

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