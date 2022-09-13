Kusursuz Kiracı 3. bölüm tek parça izle | Kusursuz Kiracı yeni bölüm izle | Fox TV Kusursuz Kiracı son bölüm full izle (3.bölüm)

Kusursuz Kiracı 3. bölüm tek parça izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Kusursuz Kiracı dizisinin 3.bölümü yayınlandı. Her bölümü ayrı heyecanlı olan dizinin bu bölümünde düğümler çözülüyor. İçerik izleme platformlarında da çokça izlenen ve yorum yapılan dizi, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Peki son bölümde neler oldu? usursuz Kiracı son bölüm full izle!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden Kusursuz Kiracı dizisinin 3.bölümü yayınlandı. Her bölümü ayrı heyecanlı olan dizinin bu bölümünde düğümler çözülüyor. İçerik izleme platformlarında da çokça izlenen ve yorum yapılan dizi, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Peki son bölümde neler oldu? usursuz Kiracı son bölüm full izle!

Kusursuz Kiracı 3. bölüm tek parça izle

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Zaman ve çatı katından çıkan büyük bir sürpriz Mona'nın kendi suçluluğunu da başkalarının masumiyetini de yeni baştan sorgulamasına yol açar. Yoksa Yakup da göründüğü kadar masum değil midir? Leyla bu aşamada nerelerde?

Kusursuz Kiracı 3.bölüm izleyici yorumları

- Televizyon dizi sektörüne bambaşka boyut atlatan "Kusursuz Kiraci " ekibini tebrik ederim. Bol reytingler...

- Mona"nın apartman sakinlerine ters köşe yapması çok hoşuma gitti. 3. bölüm harika

- Ben Yakup'un amcasının öldüğüne inanmıyorum şahsen. Hayır yani diyelim ki adam ölü kaç yıllık komşuları hiç mi ağlamaz hiç mi üzülmez Allah aşkına.

- Mona ve Leyla sahneleri çoğalsın bence çok iyi diziyi başka bir boyuta taşıyor.

- Türk dizi sektöründe çok farklı ve harika bir proje Kusursuz Kiracı Ekibini tebrik ederim emeğinize sağlık.

- Çok uzun zaman sonra bir diziyi izlerken nabzım hızlanıyor, teşekkürler.