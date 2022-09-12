Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu | Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim?

Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu | Fox TV ekranlarında fragmanı yayınlanan Bir Peri Masalı dizisi merak uyandırdı. Genç isimlerin bulunduğu dizinin oyuncuları, senaristi, yönetmeni ve konusu araştırılıyor. Peki Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim? Dizi nerede geçiyor ve ne anlatıyor? İşte merak edilen detaylar.

Fox TV ekranlarında fragmanı yayınlanan Bir Peri Masalı dizisi merak uyandırdı. Genç isimlerin bulunduğu dizinin oyuncuları, senaristi, yönetmeni ve konusu araştırılıyor. Peki Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim? Dizi nerede geçiyor ve ne anlatıyor? İşte merak edilen detaylar.

Bir Peri Masalı oyuncuları

Fox TV'de yayınlanacak olan Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda;

Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bir Peri Masalı konusu

İlk etapta Zengin Kız adıyla okuma provası yapılan dizinin yeni adı Bir Peri Masalı oldu. Bir Peri Masalı, her daim daha iyisini hak ettiğini düşünüp lüks hayatı düşleyen Zeynep'in hikayesini konu ediniyor.

Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim?

Senaryosunu, Saklı dizisine imza atan Deniz Akçay'ın yazdığı Bir Peri Masalı dizisinin yönetmenliğini Merve Girgin ve Çağıl Bocut üstleniyor.

Taro (Tarık) Emir Tekin kimdir?

Bir Peri Masalı oyuncusu olan Taro Emir Tekin, Alina Boz ile başrolü paylaşıyor. Dizide dikkat çeken Tekin, Şevval Sam ve Metin Tekin'in çocuğudur.