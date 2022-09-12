DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2610 ₺

EURO

18,2521 ₺

ALTIN

999,80 ₺

BİST

3.426,88 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu | Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim?

Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu | Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim?

Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu | Fox TV ekranlarında fragmanı yayınlanan Bir Peri Masalı dizisi merak uyandırdı. Genç isimlerin bulunduğu dizinin oyuncuları, senaristi, yönetmeni ve konusu araştırılıyor. Peki Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim? Dizi nerede geçiyor ve ne anlatıyor? İşte merak edilen detaylar.

2 Gün Önce
2022-09-12 16:25:45
Bir Peri Masalı oyuncuları ve konusu | Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim?

Fox TV ekranlarında fragmanı yayınlanan Bir Peri Masalı dizisi merak uyandırdı. Genç isimlerin bulunduğu dizinin oyuncuları, senaristi, yönetmeni ve konusu araştırılıyor. Peki Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim? Dizi nerede geçiyor ve ne anlatıyor? İşte merak edilen detaylar.

Bir Peri Masalı oyuncuları

Fox TV'de yayınlanacak olan Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda;

Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bir Peri Masalı konusu

İlk etapta Zengin Kız adıyla okuma provası yapılan dizinin yeni adı Bir Peri Masalı oldu. Bir Peri Masalı, her daim daha iyisini hak ettiğini düşünüp lüks hayatı düşleyen Zeynep'in hikayesini konu ediniyor.

Bir Peri Masalı yönetmen ve senaristi kim?

Senaryosunu, Saklı dizisine imza atan Deniz Akçay'ın yazdığı Bir Peri Masalı dizisinin yönetmenliğini Merve Girgin ve Çağıl Bocut üstleniyor.

Taro (Tarık) Emir Tekin kimdir?

Bir Peri Masalı oyuncusu olan Taro Emir Tekin, Alina Boz ile başrolü paylaşıyor. Dizide dikkat çeken Tekin, Şevval Sam ve Metin Tekin'in çocuğudur.

taro emir tekin bir peri masalı oyuncusu şavval samın oğlu

İyilik 9.bölüm izle | Fox TV İyilik dizisi yeni bölüm tek parça full izle (9.bölüm) | İyilik dizisi yeni sezon
İLİŞKİLİ HABERİyilik 9.bölüm izle | Fox TV İyilik dizisi yeni bölüm tek parça full izle (9.bölüm) | İyilik dizisi yeni sezon
Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm izle | ATV Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle | Bir Küçük Gün Işığı konusu ve oyuncular
İLİŞKİLİ HABERBir Küçük Gün Işığı 1. bölüm izle | ATV Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle | Bir Küçük Gün Işığı konusu ve oyuncular
Mahkum ikinci sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni bölüm hangi gün?
İLİŞKİLİ HABERMahkum ikinci sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni bölüm hangi gün?
Kusursuz Kiracı Sami kim? Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı hayatı | Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı kimdir?
İLİŞKİLİ HABERKusursuz Kiracı Sami kim? Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı hayatı | Kusursuz Kiracı Ruhi Sarı kimdir?
Kusursuz Kiracı Yakup Ortaç kimdir? Kusursuz Kiracı Serkay Tütüncü hayatı | Serkay Tütüncü nasıl oyuncu oldu?
İLİŞKİLİ HABERKusursuz Kiracı Yakup Ortaç kimdir? Kusursuz Kiracı Serkay Tütüncü hayatı | Serkay Tütüncü nasıl oyuncu oldu?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş