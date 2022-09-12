Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm izle | ATV Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle | Bir Küçük Gün Işığı konusu ve oyuncular

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm izle | Fragmanı ve dizi müziğiyle dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü binlerce kez izlendi. Diziyi kaçıran ve yeniden dijital platformda izlemek isteyenler için derledik. ATV Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümü, konusu ve oyuncuları.

ragmanı ve dizi müziğiyle dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü binlerce kez izlendi. Diziyi kaçıran ve yeniden dijital platformda izlemek isteyenler için derledik. ATV Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümü, konusu ve oyuncuları.

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm izle

ATV Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izlemek için TIKLAYINIZ...

Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm konusu

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

Bir Küçük Gün Işığı hakkında

Özgür Evren Heptürk'ün senaryosunu yazdığı, Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğini yaptığı dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıl boyunca bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesişir.

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat -

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan