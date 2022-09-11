Mahkum ikinci sezon ne zaman başlayacak? Mahkum yeni bölüm hangi gün?

Mahkum ikinci sezon ne zaman başlayacak? Sevilen dizi Mahkum'un yeni sezon tarihi açıklandı. Perşembe günü yayınlanacak dizinin fragmanı ses getirdi. Peki ama Mahkum yeni bölümde neler olacak? Mahkum hangi gün? İşte merak edilen soruların yanıtları..

Sevilen dizi Mahkum'un yeni sezon tarihi açıklandı. Perşembe günü yayınlanacak dizinin fragmanı ses getirdi. Peki ama Mahkum yeni bölümde neler olacak? Mahkum hangi gün? İşte merak edilen soruların yanıtları..

Mahkum ikinci sezon ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz hafta setlere dönen Mahkum dizisi oyuncuları, çekimlere devam ediyor. Yapım şirketi dizi için yeni duyuruları, sosyal medya hesabından açıklıyor. Mahkum dizisi 15 Eylül Perşembe günü yeni sezona, kaldığı yerden devam edecek.

Mahkum son bölümde neler oldu?

Herkesin gözleri önünde gerçeği itiraf eden Barış, zihninin içinde yaşayan Savaş'ın yönlendirmesiyle hastalığını ispatlama yoluna gidecektir. İşlediği tüm cinayetleri Savaş'ın talimatlarıyla yaptığı yalanını söyleyip, mahkemenin kararını doğrudan etkilemeye çalışır. Barış'ın bu itirafına hazırlıksız yakalanan Fırat, mahkemedeki yalanların önüne geçmek için karşı tezlerini hazırlar. Mahkemeden heyet raporuna giden yolda Barış'ın atacağı tüm adımların farkındadır. Ya hapishane ya hastane… Fırat, Barış'ın sonsuza kadar dört duvar arasında kalabilmesi için her yolu denemeye başlar.

Mahkum yeni bölüm hangi gün?

Mahkum dizisi geçtiğimiz sezonda olduğu gibi, bu sezon da perşembe akşamları saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.

Mahkum dizisinin konusu

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

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