Yasak Elma 145. bölüm full izle | Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?

Yasak Elma 145. bölüm full izle | Final yapacağı konuşulan Yasak Elma dizisi çok konuşulan konular arasına girdi. Şevval Sam'ın yorumundan sonra son bölümü daha çok izlenen Yasak Elma'nın 145. bölümü yayınlandı. Peki ama Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı? Yasak Elma Şevval Sam son bölümü ne zaman? İşte detaylar...