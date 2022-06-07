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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Yasak Elma 145. bölüm full izle | Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?

Yasak Elma 145. bölüm full izle | Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?

Yasak Elma 145. bölüm full izle | Final yapacağı konuşulan Yasak Elma dizisi çok konuşulan konular arasına girdi. Şevval Sam'ın yorumundan sonra son bölümü daha çok izlenen Yasak Elma'nın 145. bölümü yayınlandı. Peki ama Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı? Yasak Elma Şevval Sam son bölümü ne zaman? İşte detaylar...

25 Dakika Önce
2022-06-07 17:41:42
Yasak Elma 145. bölüm full izle | Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?

Final yapacağı konuşulan Yasak Elma dizisi çok konuşulan konular arasına girdi. Şevval Sam'ın yorumundan sonra son bölümü daha çok izlenen Yasak Elma'nın 145. bölümü yayınlandı. Peki ama Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı? Yasak Elma Şevval Sam son bölümü ne zaman? İşte detaylar...

Yasak Elma 145. bölüm full izle

Yasak Elma 145. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Handan'ın yeni ortak olması, Yıldız ve Ender'i şaşkına çevirir. Handan bundan sonra Yıldız ve Ender'e kök söktürmeye kararlıdır. Çağatay olan bitenin arkasında Doğan'ın olduğunu anlayarak ona ağır bir darbe indirmenin hazırlığını yapar.

Şevval Sam diziden ayrılıyor mu?

Konser öncesi basın mensuplarına yanıt veren Şevval Sam, "Bu hafta benim için setin son haftası... Bir ara durup dinlenmeye ihtiyacım var" açıklamasıyla gündeme oturdu.

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