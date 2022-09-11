İyilik 9.bölüm izle | Fox TV İyilik dizisi yeni bölüm tek parça full izle (9.bölüm) | İyilik dizisi yeni sezon

İyilik 9.bölüm izle | Yeni sezonuna başlayan İyilik dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri reytingleri ilk bölümden alt üst etti. Peki ama son bölümde neler yaşanmıştı ve yeni bölümde neler oldu? İyilik dizisi yeni sezon için İyilik yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full izle!

Yeni sezonuna başlayan İyilik dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri reytingleri ilk bölümden alt üst etti. Peki ama son bölümde neler yaşanmıştı ve yeni bölümde neler oldu? İyilik dizisi yeni sezon için İyilik yeni bölüm (9.bölüm) tek parça full izle!

İyilik 9.bölüm izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisinin yeni sezon bölümü olan 9. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Yeni sezon yeni bölüm konusu

Ölümcül bir satranç oyununun ortasındayız. Atlar sürülüyor, piyonlar harcanıyor, savaş borazanları gümbür gümbür çalıyor! Nehir susmuş, hiç kimseyle konuşmuyor. Neslihan kimden yardım isteyeceğini, ne yapacağını şaşırmış durumda…

Murat ise fabrikalarda çıkan grevleri bastırma bahanesiyle ortadan kaybolmuş, Damla'yla tekne turu yapıyor bu sırada. Damla tekne turundayken, Neslihan'dan kurtulmak için giriştiği tehlikeli bir oyunun start tuşuna basıyor uzaktan uzağa. Bu sırada Koray'ın yardımıyla Nehir'in suskunluğunun sebebini öğrenen Neslihan, Damla'dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor.

Bütün bunlardan habersiz Murat, Damla'nın ondan sakladığı büyük bir sırrı öğrenip deliye dönüyor. Ve nihayetinde Neslihan'dan aldığı büyük bir darbeyle alt üst olan Damla, Şahika'yla büyük bir pazarlığa girişiyor. Şah ve mat! Bir sonraki gün holdinge gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor.

İyilik dizisi oyuncu kadrosu

Ayşe Teker ile Özge Korkmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Murat Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosu;

Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi nemli isimlerden oluşuyor.