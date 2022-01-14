Polygon(Matıc) nedir? Polygon nasıl çalışır?

Bitcoin olarak bilinen blockcain teknolojisiyle geliştirilen sanal paralar, son yıllarda yatırımcıların en çok yatırım yaptığı alan oldu. İnternet üzerinden alt coinler hakkında araştırma yapan kişiler belirledikleri alt coinlere yatırım yapmakta. Birçok alt coin olduğu için yatırım yapacak kişiler coinler hakkında araştırma yapmakta. Peki, Polygon ne zaman ortaya çıktı ve kim tarafından geliştirildi?

Eski adı MATIC olan Polygon, Ethereum tabanlı bir platformdur. Akıllı sözleşmelerin ölçeklenebilir ve özerk biçimde yönetilmesi adına geliştirilen bir plazma çerçevesine sahiptir. MATIC, Bitcoin veya Dogecoin gibi değildir. Madencilik yoluyla elde edilmez. MATIC jetonları aylık olarak yayınlanır. MATIC şu anda dolaşımda olan 4.877.830.774 MATIC jeton kaynağına ve maksimum 10.000.000.000 MATIC jeton kaynağına sahiptir. 2017'deki ilk özel satışında, MATIC'in maksimum arzının yüzde 3,8'i yayınlandı. Nisan 2019 fırlatma rampası satışında, toplam arzın yüzde 19'u token başına 0,00263 dolardan satılarak 5 milyon dolar elde edildi.

Polygon nedir ve niçin kullanılır?

Polygon, iki deneyimli blok zinciri geliştiricisi ve bir iş danışmanı olan Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun tarafından 2017 yılının Ekim ayında Hindistan'da piyasaya sürülmüştür. Polygon (önceden Matic Network), Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Temel bileşeni, çoklu uygulama türleri oluşturmayı destekleyen modüler, esnek bir çerçeve olan Polygon SDK'dır. Tekrar markalandırmaya rağmen MATIC tokenın ismi değişmemiştir. Bu token, ağda gas ücretini ödemek ve platformda yerel ödeme işlemleri için kullanılır. Ayrıca MATIC'in, toplam arzı 10 Milyon ile sınırlandırılmıştır.

Polygon amacı nedir?

Polygon “sidechain” olarak geliştirmiştir. Yani yan bir blok zincirdir ve Ethereum ağından tamamen bağımsız çalışır. Kendi düğümleri (node) ve blok üreticileri (validator/delegator) bulunuyor. Polygon, kendi kendini Katman 2 ölçeklendirme çözümü olarak tanımlıyor; bu, projenin mevcut temel blok zinciri katmanını yakın zamanda yükseltmeye çalışmadığı anlamına geliyor. Proje, ölçeklenebilirlik ve anında blok zinciri işlemlerinin karmaşıklığını azaltmaya odaklanıyor. Ticari olarak, Polygon'un yan zincirleri , Ethereum ekosisteminde bulunan çeşitli merkezi olmayan finans ( DeFi ) protokollerini desteklemek için yapısal olarak tasarlanmıştır .

Polygon nereden alınıp satılır?

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Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.