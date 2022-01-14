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'Sabrımız kalmadı' diyen Lavrov, Batılı ülkelere bir hafta süre verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batılı ülkelerden NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair yazılı bir yanıt talep etti ve bunun için bir hafta süre verdi.

2 Saat Önce
2022-01-14 14:27:47
'Sabrımız kalmadı' diyen Lavrov, Batılı ülkelere bir hafta süre verdi

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında "Artık sabrımız kalmadı" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kibirle hareket eden Batı'yı yükümlülüklerini ve sağ duyuyu ihlal ederek gerilimi arttırmakla suçladı. Lavrov Washington ve NATO'dan önümüzdeki haftaya kadar yazılı bir yanıt beklediklerini kaydetti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Rusya, NATO'dan Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerine kapsayacak şekilde genişlememesini ve bu bölgelere asker göndermemesini talep ediyor.

Washington ve müttefikleri Moskova'nın bu talebini kesin bir dille reddediyor. Taraflar arasında bu hafta gerçekleştirilen yoğun diplomatik trafiğin ardından NATO kapısının yeni üyelere açık kalacağını vurguladı.

Görüşmelerin tıkandığını bildiren Rusya ise Ukrayna sınırına yığdığı 100 bin asker ve silahı geri çekmesi konusundaki Batı'nın taleplerine karşı çıkıyor. Rusya toprakları içinde istediği yere asker konuşlandırabileceğini belirtirken, Batılı ülkeler bu askeri yığınağın Ukrayna'yı işgal amacı taşıdığını savunuyor.

2014'te Kırım'ı ilhak eden Rusya, komşusunun topraklarını işgal etmek gibi bir niyeti bulunmadığını ifade ediyor, ancak Ukrayna ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin NATO'ya üye kabul edilmesini kırmızı çizgi olarak tanımlayarak bu çizginin aşılmaması konusuna uyarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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