Kripto parada büyük çöküş! Wall Street Journal: 'Eğlence bitti'

Kripto piyasanın bayrak gemisi Bitcoin, Kasım 2020'den bu yana ilk defa 20 bin doların altında indi. Bitcoin bugün saat 15:00 itibariyle 19 bin 236 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasasında yaşanan bu çöküşle ilgili Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, 'Kripto para eğlencesi bitti' başlığını attı.

Kendisini 1 dolara sabitleyen ve somut banknotlar ile desteklendiğini iddia eden sabit coinlerin sahte olduğunun ortaya çıkmasından sora, kripto para piyasalarına duyulan güven azaldı.

2 YIL SONRA 20 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Mayıs ayından beri devam eden düşüşte son olarak kripto piyasasının bayrak gemisi Bitcoin, Kasım 2020'den bu yana ilk kez 20 bin doların altına düştü. Bitcoin an itibariyle 19 bin 236 dolardan işlem görüyor. Bir Bitcoin, 326 bin 586 Türk Lirası ediyor.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden olan Wall Street Journal, "Kripto para eğlencesi bitti" dedi ve durumu açıkladı:

Güzel bir pazarlama ile popüler hale geldi

İnsanlar için bir marka ve statü sembolü oldu

İnsanların ilgisi ile suni bir değer kazandı

Gerçek dünyada karşılığı olmadığı ortaya çıktı

Enflasyon, pandemi ve ekonomik sorunlar yüzünden insanlar gerçek dünyaya yöneldi

Kripto paraların, düşük gelir grubundan kaçış yolu olmadığı ortaya çıktı

LUNA ve TERRA çöküşü ile piyasaya güven sıfırlandı

İnsanlar ilgisini kaybetti

İlgi ile kazanılan suni değer, bir anda balon gibi söndü

'KÖPEK BALIKLARI' YÜKSEK KALDIRAÇLI OYNUYOR

Sushi De-Fi Borsasında Omakase anonim ismiyle bilinen bir kullanıcı verdiği röportajda birçok köpek balığı yatırımcının işlemleri kayıt altına alan blok zincirleri araştırarak özellikle yüksek kaldıraçla oynayan diğer yatırımcılar hakkında bilgi edinmeye çalıştığına dikkat çekti. Sonrasında "köpek balıkları" bu yatırımcıları, insanların birbirinden aracı kurumlar olmadan borç aldıkları De-Fi sistemlerinde oldukça yaygın olan likidasyona (varlıklarının değerini sıfıra indirme) zorlayarak "likidasyon bonusu" elde ettikleri belirtiliyor. .