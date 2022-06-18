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Elon Musk’ın ''1453'' paylaşımına Said Ercan’dan tepki!

Tesla ve SpaceX Ceo’su Elon Musk’ın Twitter hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

19 Dakika Önce
2022-06-18 15:08:55
Elon Musk’ın ''1453'' paylaşımına Said Ercan’dan tepki!

Hesabından 1453 İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir görsel paylaşan Musk, “Did I lock the gate? (Kapıyı kilitledim mi?) yazdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Musk'ın bu paylaşımına yorum yaptı. Yorum yapanlardan biri de Yazar Said Ercan oldu.

Ercan, Musk'ın paylaşımına “Yes But He Know another way!!! (Evet ama o başka bir yol biliyor)” ifadelerini kullandığı bir görselle karşılık verdi.

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Elon Musk'tan gündem olan ''1453'' paylaşımı
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