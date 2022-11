Fransız kaleci Lloris LGBT pazubandı takmayacak

Fransa milli takımı kalecisi Hugo Lloris, Katar'daki Dünya Kupası'nda ayrımcılığa karşı kampanya amacıyla futbolcuların kullanacağı açıklanan gökkuşağı (LGBT) pazubandı takmayacağını söyledi.

"Gökkuşağı renkleri" olarak da adlandırılan pazuband, Katar halkının da tepki gösterdiği LGBT topluluğunu işaret ediyor.

Katar Dünya Kupası güvenlik şefi Abdulaziz Abdullah Al Ansari, Dünya Kupası sırasında LGBT ile ilgili bayrak ve pankartlara el konulacağını açıklamıştı.

Kaleci Lloris, 'Herhangi bir şeye başlamadan önce FIFA'nın, [Fransız] federasyonunun anlaşmasına ihtiyacımız var. Tabii ki konu hakkında şahsi fikrim var. Ve [Fransa federasyonu] başkanınınkine oldukça yakın.' dedi.

Fransa Futbol Federasyonu başkanı Noël Le Graët, daha önce oyuncuların yerel inançlara ve geleneklere saygı duymak için LGBT'yi simgeleyen pazubandlarını takmamayı tercih edeceğini söylemişti.

LLORİS: KATARLILARA SAYGI DUYUYORUM

Lloris 'LGBT'yi simgeleyen pazubandına ilişkin şu ifadeleri kulllandı: "Fransa'dayken, yabancıları ağırladığımızda, genellikle onların kurallarımıza uymalarını, kültürümüze saygı duymalarını isteriz ve ben de Katar'a gittiğimde aynısını çok basit bir şekilde yapacağım. Fikirlerine katılabilirim veya katılmayabilirim ama saygı göstermeliyim."

Lloris, turnuva öncesinde oyuncular üzerinde 'çok fazla baskı' olduğunu söylüyor ve başarılı olmak için futbola odaklanmaları gerektiğinde ısrar ediyor.

Fransa kaptanı, "Dürüst olmak gerekirse [FIFA'nın düşüncelerine] katılıyorum, oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Zincirin en altındayız. Baskı uygulamanız gerekiyorsa, her şeyden önce bunun 10 yıl önce olması gerekiyordu. Şimdi çok geç. Oyuncular için bu fırsatın her dört yılda bir olduğunu ve başarılı olmak için her türlü şansı istediğinizi anlamalısınız. Sahaya odaklanmalı. Gerisi politikacıların işi. Biz sporcuyuz" dedi.

