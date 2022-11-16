Roubini: Kripto tamamen yozlaştı, Binance FTX'den farklı değil

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, FTX fiyaskosunun ardından kripto piyasasının patladığını söyledi

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, kripto para piyasasını "tamamen yozlaşmış bir ekosistem" olarak kınadı ve büyük bir borsa çöküşünün ardından bazı büyük oyuncularını "dolandırıcı" olarak nitelendirdi.

Abu Dabi Finans Haftası'nda konuşan Roubini, CZ olarak bilinen Binance CEO'su Changpeng Zhao'yu eleştirdi ve Binance kripto borsasının dikkatle incelenmesi çağrısında bulundu.

KRİPTO PARANIN 7 C'Sİ

Roubini, CNBC'nin ev sahipliğinde düzenlenen panelde "Kripto paranın 7 C'si vardı: Gizli, yozlaşmış, sahtekarlar, suçlular, dolandırıcılar, karnaval çığırtkanları ve son olarak CZ(Binance)... Son birkaç haftanın dersi, bu insanların buradan def olması gerektiğidir" dedi.

Kripto para piyasası, en büyük kripto borsalarından biri olan FTX'in geçen haftaki ani çöküşünün ardından benzeri görülmemiş bir türbülans yaşıyor.

FTX'in 100.000'den fazla alacaklısı ve 10 ila 50 milyar dolar arasında borcu olduğu belirtiliyor. İflas başvurusunda bulunulmasına rağmen, hafta sonu FTX cüzdanlarından milyonlarca dolar değerinde kripto para çekilmeye devam etti ve bu da sektöre olan güveni daha da baltaladı.

BİNANCE FTX'DEN ÇOK FARKLI DEĞİL

Binance, anlaşmadan çekilmeden önce başlangıçta başarısız olan rakibini satın almayı düşündü. Ancak Roubini, Binance'in FTX'ten çok da farklı olmadığını öne sürüyor.

Roubini, "CZ ve Binance'in BAE'de faaliyet gösterme lisansına sahip olduğuna inanamıyorum. Binance İngiltere'de yasaklandı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama suçundan soruşturma altında" dedi.

Binance, Haziran ayı sonunda İngiltere'de yasaklanırken, Singapur'daki yetkililer şirketi ülkedeki hizmetini sınırlamaya zorladı. Binance, ABD'de, Mayıs ayından beri inceleme altında olan bir yan şirket olan Binance US aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

New York Üniversitesi profesörü Macro Associates'in CEO'su Roubini, 2008-09 mali krizini tahmin ettikten sonra öne çıktı ve Wall Street tarafından 'Doktor Doom' olarak adlandırıldı.

Russian Today .