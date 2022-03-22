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Kaş'ta bisiklet yolu proje çalışması sürüyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan bisiklet yolu proje çalışması sürüyor.

4 Saat Önce
2022-03-22 10:30:18
Kaş'ta bisiklet yolu proje çalışması sürüyor

Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kınık ve Ova mahallelerini birbirine bağlayan Çaybaşı Caddesi 2. etap bisiklet, yaya, araç yolu ve çevre düzenleme projesi yapım çalışmasının sürdüğü belirtildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 kilometrelik bisiklet yolunun yarısının tamamlandı. Yolun kalan kısmında ise dolgu işlemi ve taş tahkimatı yapılırken hafriyat çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çalışmaları inceledi. .

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