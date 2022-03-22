Kaş'ta bisiklet yolu proje çalışması sürüyor
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından başlatılan bisiklet yolu proje çalışması sürüyor.
2022-03-22 10:30:18
Kaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kınık ve Ova mahallelerini birbirine bağlayan Çaybaşı Caddesi 2. etap bisiklet, yaya, araç yolu ve çevre düzenleme projesi yapım çalışmasının sürdüğü belirtildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 kilometrelik bisiklet yolunun yarısının tamamlandı. Yolun kalan kısmında ise dolgu işlemi ve taş tahkimatı yapılırken hafriyat çalışmasının devam ettiği kaydedildi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, çalışmaları inceledi. .
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