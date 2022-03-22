Buse Terim'in neden hapsi isteniyor? Buse Terim neden yargılanıyor? 3 yıl hapis istemi ile dava açıldı!

Buse Terim'in neden hapsi isteniyor? Buse Terim neden yargılamıyor? Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Moda dünyasında adını duyurmayı başaran Buse Terim Bahçekapılı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Buse Terim ilk ifadesinde iddiaların abartı ve gerçeğe aykırı olduğunu dile getirdi. Peki Buse Terim neden mahkemeye çıkacak? Buse Terim hangi suçtan yargılanıyor?

Buse Terim'in neden hapsi isteniyor? Buse Terim neden yargılanıyor? Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Moda dünyasında adını duyurmayı başaran Buse Terim Bahçekapılı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Buse Terim ilk ifadesinde iddiaların abartı ve gerçeğe aykırı olduğunu dile getirdi. Peki Buse Terim neden mahkemeye çıkacak? Buse Terim hangi suçtan yargılanıyor?

Moda ve tasarım dünyasında adını duyurmayı başaran ve kendi markası ile yola devam eden Buse Terim hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Buse Terim'in başı kullandığı bir logo ile dertte. Buse Terim Bahçekapılı, sahibi olduğu markayı, iş insanı İbrahim Salman'a ait bir logoyla tanıttığı gerekçesiyle Salman'ın ihbarı sonrası Buse Terim hakkında marka hakkını ihlal suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Buse Terim'in neden hapsi isteniyor?

Buse Terim, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim hakkında suç duyurusunda bulundu. Terim ise iddiaları reddederek tespit davası açtı. Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Buse Terim hakkında, marka hakkını ihlal suçundan dava açtı.

Buse Terim neden yargılanıyor?

İddianamede, Salman'ın sahibi olduğu firmanın internet sitelerinde ve sosyal medya hesabında müştekiye ait markanın izin almaksızın ticari amaçlı marka hakkını ihlal suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edildi. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Terim, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Buse Terim'den açıklama

İbrahim Salman'ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu belirten Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde şunları söyledi: "Ben, 'Shop' ibaresini markasal olarak kullanmıyorum. Tarafıma ait markamın tescilli simgesi olan B işareti, bu markaya ait satış mecrası olan internet sitesinde 'B'nin devamına, İngilizcede mağaza anlamına gelen shop kelimesi eklenerek kullanılmaktadır. İnternette faaliyet gösteren ve online satış yapan yüzbinlerce sitede alışveriş için online satış amacıyla shop ibaresi kullanılmaktadır." .