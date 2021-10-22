Karacadağ ‘Lav yolu’nda bisiklet şöleni

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ’da, kraterlerden çıkan lavların oluşturduğu alan, bisiklet ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırında yer alan, tarihsel süreçte faaliyetini çeşitli aralıklarla sürdüren, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato, salgın sürecinde bisiklet ve doğa tutkunlarının adresi oldu.

Bu süreçte bisiklet gezginlerini cezbeden bu zorlu arazide bisiklet sürmenin keyfini çıkaran doğa tutkunları özellikle hafta sonları bölgeyi ziyaret ediyor.

LAV YOLUNDA BİSİKLET KEYFİ

Diyarbakır'da doğa gezileri düzenleyen Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü'nün programına katılan kamu görevlisi Ahmet Bilecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu parkurda bisiklet sürmenin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Salgın sürecinde gerekli önlemleri alarak doğa gezilerine katıldıklarını ifade eden Bilecik, Karacadağ'daki lav yolunu bisikletle gezdiklerini belirtti.

“Dünyanın dışında bir yer gibi”

Bilecik, "Burası sanki dünyanın dışında bir yer gibi. Doğal oluşan mağaralarda serin ve temiz bir hava soluma şansı var. Sanki dışarıyla hiçbir bağlantısı yok. Fotoğraf merakı olan arkadaşlarımız da çok güzel kareler yakaladı." dedi.

"Herkese tavsiye ediyorum"

Yüzme antrenörü ve bisiklet tutkunu Çimen Yalınkılınç da kulüp olarak şehirler arası turlar düzenlendiklerini belirtirken, "Lav yolu bölgesini ilk olarak keşfe geldik. Şimdi de arkadaşlarımızla buraları geziyoruz. Buranın çok farklı bir atmosferi var. Uzaydaymışsın gibi bir his yaratıyor. Diyarbakır'ın gelip görülecek çok güzel yerleri var. Ülkemizdeki herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.