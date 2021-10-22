Rusya'da fabrika yangını 12 can aldı
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
2021-10-22 11:29:55
Başkent Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan'da kimyasal maddeler üreten bir fabrikanın barut atölyesinde patlama oldu.
Patlama sonrası çıkan yangın, 160 metrekareye yayıldı. Yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yangın sırasında fabrikada 17 kişinin bulunduğu ifade ediliyor. 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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