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TIMETURK / DÜNYA / Rusya'da fabrika yangını 12 can aldı

Rusya'da fabrika yangını 12 can aldı

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

17 Dakika Önce
2021-10-22 11:29:55
Rusya'da fabrika yangını 12 can aldı

Başkent Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan'da kimyasal maddeler üreten bir fabrikanın barut atölyesinde patlama oldu.

Patlama sonrası çıkan yangın, 160 metrekareye yayıldı. Yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yangın sırasında fabrikada 17 kişinin bulunduğu ifade ediliyor. 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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