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Kahramanmaraş'ta Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 3-4 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği kentin tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirilecek 'Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı' etkinliğinin hazırlıkları tamamlandı

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01.07.2021 17:08:25
Kahramanmaraş'ta Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 3-4 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği kentin tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirilecek "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" etkinliğinin hazırlıkları tamamlandı. Etkinliğe 4 kategoride 20 ülkeden 250 yarışmacı katılacak. Katılımcılar 100 km'nin üstündeki güzergahta 'Edebiyat Yolu' olarak adlandırılan yolu takip edecekler.

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Yarış, 3 Temmuz Cumartesi günü Ulu Camii önünden başlayacak "Germanicia Grand Prix" Madalyalı Kavşak üzerinden Andırın eski yolunu takip edecek ve 'Edebiyat Yolu'na bağlanacak. 'Germanicia Grand Prix'de kadın sporcuların yarışı 8.30'da başlayacak ve 12.00'da sonlanacak. Erkekler kategorisi ise 14.30'da başlayacak 154 km'lik parkur aynı yerde 18.00'da sonlanacak.

4 Temmuz Pazar günü ise "Kahramanmaraş Grand Prix" adlı etap başlayacak; katılımcılar Ulu Camii önünden Yeşilyöre doğrultusunda giderek Türkoğlu güzergahını takip edecek. Katılımcılar bitiş çizgisini Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan Miili İrade Meydanı'nda görecek. Kadınlar kategorisindeki 97 km'lik parkurdaki yarış 8.30'da başlayacak 11.30'da bitecek. Erkekler kategorisi ise yine 156 km'lik parkurda 14.30'da başlayıp 18.00'da sonlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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