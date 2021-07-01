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Bakan Kurum açıkladı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

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Google News - Timeturk
01.07.2021 17:15:10
Bakan Kurum açıkladı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 23'üncü günün geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"30 Haziran günü topladığımız 527 metreküp müsilajla birlikte 9 bin 394 metreküp müsilajı Marmara Denizimizden temizledik. 30 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 11 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 882 metreküp, Yalova 1930 metreküp müsilajı 544 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak bertarafa gönderdik."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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