Bakan Kurum açıkladı: İşte Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.