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FEDERASYON BAŞKANIMIZ SN. EROL KÜÇÜKBAKIRCI’DAN AÇIKLAMA
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TIMETURK / BİSİKLET / FEDERASYON BAŞKANIMIZ SN. EROL KÜÇÜKBAKIRCI’DAN AÇIKLAMA

FEDERASYON BAŞKANIMIZ SN. EROL KÜÇÜKBAKIRCI’DAN AÇIKLAMA

Federasyon başkanımız Sn. Erol KÜÇÜKBAKIRCI’NIN kulüplerimiz ile ilgili yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere;

48 Dakika Önce
2021-09-11 23:36:16
FEDERASYON BAŞKANIMIZ SN. EROL KÜÇÜKBAKIRCI’DAN AÇIKLAMA

Federasyon başkanımız Sn. Erol KÜÇÜKBAKIRCI'NIN kulüplerimiz ile ilgili yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; Federasyonumuzun Granfondo Yarışlarından elde edilen gelirlerin, kulüplerimize bisiklet malzemesi olarak dağıtılacağının müjdesini vermiştir.

Bu kapsamda şimdiye kadar elde edilen gelirlerin, birçok ilimizin Gençlik Spor İl Müdürlüklerine, (bisiklet kulüplerine) dağıtılmak üzere (yaklaşık 400 takım) lastik gönderilmiştir.

Sayın Başkan'ımızın, bundan sonraki faaliyetlerde de bu tür sponsorluk uygulamalarının devam edeceğinin, kulüplerimiz tarafından bilinmesini özellikle ifade etmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Bisiklet Federasyonu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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