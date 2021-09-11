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TIMETURK / SPOR / Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın yıldızına övgüler: Son dönemin en iyi...

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın yıldızına övgüler: Son dönemin en iyi...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını yorumlarken golcü oyuncu Batshuayi'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

54 Dakika Önce
2021-09-11 23:30:08
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın yıldızına övgüler: Son dönemin en iyi...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş -Yeni Malatyaspor maçını TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Skorun 3-0 olmasının ardından Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçını oynamaya başladığını duyuran Dilmen, attığı 2 golle maça damga vuran Michy Batshuayi'ye de övgüler yağdırdı ve şu ifadeleri kullandı:

'BATSHUAYI ÇOK HAZIR'

'Skor 3-0 olduktan sonra Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçını oynamaya başladı. Beşiktaş son dönemin en iyi santraforunu getirmiş. Gomez iyiydi, Aboubakar iyiydi, Cenk çok formdaydı ancak Batshuayi çok hazır.'

'BEŞİKTAŞ'TAKİ EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNADI'

'Rıdvan'ı bugün çok beğendim. Aynı şekilde Necip bugün Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı. Beşiktaş'ın omurgası bugün çok iyi oynadı. Diğerleri de iyi oynadı ama omurgaya ayrı parantez açmak gerekiyor.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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