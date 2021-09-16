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TIMETURK / BİSİKLET / Bodrum'da bisiklet yarışı heyecanı

Bodrum'da bisiklet yarışı heyecanı

Avrupa hareketlilik haftasında Bodrum Mtb Cup düzenlenecek.

3 Saat Önce
2021-09-16 21:58:31
Bodrum'da bisiklet yarışı heyecanı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bodrum MTB Cup bisiklet yarışı 18 Eylül 2021 tarihinde Bodrum'un kırsal Çamlık mahallesi içerisinde kalan ormanlık alanda gerçekleştirilecektir.

Yarışa 250 sporcu katılacaktır.

Yarış Kategorileri Erkekler ve Kadınlarda;

Gençler(16-18)

Elitler(19-29)

Master+30

Masterr+40

Master+50 şeklinde olacaktır.

Bir kategoride 7 kişiden az sporcu olması durumunda alt yada üst grupla birleştirilecektir.

Etkinlik detayları Bodrum Belediyesi İnternet sitesinde yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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